「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

巨人が１点を追う九回に代打・坂本が逆転サヨナラ２点打を放つ劇的な決着。試合後、阿部監督は「最後、みんなが気持ち一つになったんで勝てたと思います」と振り返った。

ただ、勝利に至るまでは大乱戦。三回を終えて６−３と優勢に試合を進めながら、五回に暗転。２番手で登板したケラーが打者６人に対し１安打４四球。１死を取ったのみで５失点の大乱調だった。１死から３連続四球で満塁とし、坂本に左前適時打を浴びて２点差。さらに熊谷に四球を与えて降板。３番手・高梨も代打原口に適時内野安打を浴びて１点差。２死後、中野に走者一掃の逆転三塁打、森下にも適時打を浴びた。この回一挙７点を失った。

阿部監督は指揮官としてもエネルギーを使う展開だったかと問われると「そだね。フォアボール４つ出した時は、はらわたが出てきそうだった」と振り返った。試合を通して「勝っていい反省が出きるが、やっぱり四球も多い。バッテリー陣も、キャッチャーが配球にならないんで、配球させられるように頑張ってほしい」と苦言を呈した。