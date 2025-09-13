¾øµ¤µ¡´Ø¼ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¤Î¾è¼Ö¿Í¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¿·ÄÅ±Ø¤Çµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿·ÄÅ±Ø¤ÈÊ¡Åç¸©¤Î²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¤ò·ë¤ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¤Ï1999Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢Àè·îËö¤Ë¾è¼Ö¿Í¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

13Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÎÏ¶¯¤¤½©ÍÕÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤Ç100Ëü¿ÍÃ£À®¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ë¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡§
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
Ë¬¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ï¡§
¡Ö°Õ³°¤È¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×

SL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡¢º£Ç¯¤ÏµÙÆü¤òÃæ¿´¤Ë12·î¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£