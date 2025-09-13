Á´¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ä!½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¸©Í½Áª¤¬³«Ëë¡¡ÃË»Ò¤Ï46¹»½÷»Ò¤Ï59¹»¤¬½Ð¾ì¡Ú¿·³ã¡Û
ÍèÇ¯1·î¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¸©Í½Áª¤¬13Æü³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Í½Áª¤Ë¤ÏÃË»Ò46¹»¡¢½÷»Ò59¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£13Æü¤ÏÃË»Ò¤¬³«Ëë¤·1²óÀï¤È2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÀï¤Ç¤Ï¿·³ã¹â¹»¤È²ÃÌÐ¹â¹»¤¬Ç®Àï¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¥¸¥åー¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¿·³ã¹â¹»¤¬À©¤·¤Æ3²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¸©Í½Áª¤ÎÃË½÷·è¾¡¤Ï11·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¹»¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
