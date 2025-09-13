Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÇÃËÀ»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¡ÖÊñÃú¤Ï¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò
Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ç¡¢ÃËÀ¤ò»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¡ÖÊñÃú¤Ï¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï12Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥Ó¥ë¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê30Âå¡Ë¤¬ÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤Î¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥á¥¹¥Õ¥£¥ó¡¦¥à¥é¥ì¥Ã¥ÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¡ÖÊñÃú¤Ï¸î¿ÈÍÑ¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï1Ç¯Á°¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¼¡¤Î¿¦¾ì¤Î¾Ò²ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£