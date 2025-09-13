ロイヤル・カリビアンの「アイコン・オブ・ザ・シーズ」と「スター・オブ・ザ・シーズ」がバハマにあるプライベートアイランド「パーフェクトデイ・アット・ココケイ」で初めて一緒になった時の様子＝８月/Royal Caribbean International

（ＣＮＮ）米ロイヤル・カリビアンのテリー・ワード最高経営責任者（ＣＥＯ）はＣＮＮの今年の取材に対し、世界最大のクルーズ船「アイコン・オブ・ザ・シーズ」はこれまで投入した中で最大のヒット作だと語っていた。「アイコンクラス」と銘打たれたシリーズはいま、これにひけを取らない大きさの姉妹船３隻を迎え、さらに拡大しつつある。

「スター・オブ・ザ・シーズ」は今年８月、東西カリブ海を巡る航路に就航した。ロイヤル・カリビアンが所有するプライベートアイランド「パーフェクトデイ・アット・ココケイ」に寄港する。

海上で最大規模のウォーターパークを備える「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」も、来年８月の就航に先立ち、今月初めて進水した。

アイコンクラスで４隻目となる名称未定のメガシップは今年８月、正式に建造が始まった。シリーズの他の船と同様、全長３００メートルを超え、収容可能な乗客の数はおよそ５６１０人。２０２７年の就航を２年後に控え、フィンランドのマイヤー・トゥルク造船所で起工式が行われた。

今年は３７００万人を超える乗客がクルーズ船を利用する見通し。クルーズライン国際協会の広報はＣＮＮの取材に対し、過去に例がない数のクルーズ船が発注されているとみられると指摘した。

大手クルーズ会社は競争の激化する市場で確実に存在感を出そうと、船そのものが目的地に見劣りしない売り物になるユニークな旅行体験を提供している。飲食店や映画館、ウォータースライダーが無数に並び、「海上都市」として機能する超巨大船は、そのための収益性の高い方途であることが証明されつつある。

ノルウェージャンクルーズラインでは今年４月、最新船の「ノルウェージャン・アクア」がフロリダ州ポートカナベラルからクルーズに出発した。乗客の定員は３６００人。これよりさらに巨大で、それぞれ５０００人を収容できる船４隻も発注しており、３０年から納入が始まる予定だ。

同じ４月には、ＭＳＣクルーズが６７６２人乗りの「ＭＳＣワールドアメリカ」を就航させた。北米最大のクルーズ船ターミナルである「ＭＳＣマイアミクルーズターミナル」を拠点に、カリブ海各地を巡る。

カーニバル・クルーズラインも「巨大化か撤退か」という精神を採用する。２９年には、８０００人近い最大収容人数を誇るクルーズ船３隻の１隻目を受け取り、同社史上最大規模のクルーズ船シリーズを投入する予定だ。