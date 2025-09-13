¡Úµð¿Í¡Û¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Éüµ¢¸å½é¤Î¼éÈ÷¡¡Ãæ·ø¤Ç£µÅÙ¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤³¤Ê¤¹¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£°¡½£·¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í£³·³¤Ï¡¢¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Ë£°¡½£·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£µ£¶¾¡£²£¹ÇÔ£³Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¼ê¼óÄË¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬¡¢¡Ö£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸å£²ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢·×£µÅÙ¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤ò·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï½é²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÍ·¥´¥í¡¢£´²óÀèÆ¬¡¢£¶²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤Æ£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£