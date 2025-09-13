¡Úµð¿Í¡Û¥Æ¥£¥Þ¤¬£³°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤Î³èÌö¡¡¹¥¼é¤âÈäÏª¡ÖÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤â¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£³£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£³Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¥¼é¤âÈäÏª¤·ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó£²»à»°ÎÝ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£²¤«¤é£Ä£å£Î£Á¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹Í£¤¬Åê¤¸¤¿Æâ´ó¤ê£±£´£±¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæÁ°¤Ø¡¢¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ç¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½¸Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡£ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï£´²óÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¡¢£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á£¸·î£±£¶Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÆ±¡Ë°ÊÍè¡¢º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÂ¤Î¾å¤²¤ë¹â¤µ¤È¼ê¤Î°ÌÃÖ¤òµîÇ¯¤Î·Á¤ËÌá¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò¼Â¤é¤»¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â½é²ó£±»àÆóÎÝ¤Ç³á¸¶¤¬Êü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤ò¹¥Êá¡£¡ÖËèÆü³Ø¤ó¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¤ÈÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¼éÈ÷Îý½¬¤Ë¤â´À¤òÎ®¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²°Ì¡¦À¾Éð¤Ë£±£±¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤òÉÕ¤±¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£¡ÖÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤â¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ØÁ°¤ò¸þ¤¯¡£