◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第３日（１３日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

前日サスペンデッドになった第２ラウンド（Ｒ）の残りを消化後、第３Ｒが行われ、単独トップで出た佐藤心結（みゆ、ニトリ）が３バーディー、３ボギーの７２と耐え抜き、通算１０アンダーで桑木志帆（大和ハウス工業）とともに首位で最終日を迎える。

「ボギー先行になって苦しい展開だったけど、最低限のプレーはできた」と振り返った。１７番ではロングパットをねじ込みパーをセーブ。トップを守り抜いた。

「フェアウェーキープがなかなかできなかったので、ラフに行ったときにいかにボギーにしないかというところをずっと考えていた。昨日、一昨日と比べるとだいぶ考えることが増えて、今頭がパンクしそう」と笑いつつ「ピンチでも落ち着いて判断できた結果だと思う。難しいコースで２桁アンダーをキープできたというのは自分でも評価できる」と口にした。

昨年１０月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー２勝目を、メジャー大会で手にするチャンスが訪れた。「目の前の一打に集中して、その結果優勝できれば最高だし、どういう結果になっても自分の納得できるプレーを目指して頑張りたい」と平常心で最後の１８ホールへ向かう。