À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯·¡¡ªÃæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤é19ºÐ¤Î6¿Í¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¡¡¼¯»ùÅç¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é³«ºÅ
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯·¡¤·¤è¤¦¤È13Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯·¡¤·¤è¤¦¤È¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¡¢³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±þÊç¤·¤¿20¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¸©Æâ½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤Î6¿Í¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
6¿Í¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¤¢¤È²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Åìµþ¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼çºÅ¡¦¥ë¥È¥ó¥Ç¥å¥È¥ó ±§ÌîµþCEO¡Ë¡Ö¡È¸¶ÀÐ¤¬¤¤¤ë¡É¤È¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æµ±¤»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¿³ºº¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï±Ç²è¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÍèÇ¯8·î¤´¤í³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦