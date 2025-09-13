ÇîÂ¿¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥À¥ì¤Î¡ÈÆóÏºñ»Ò¡É¤Ê¤É¡Ä¡ØÁ´ÆüËÜ¤®¤ç¤¦¤¶º×¤ê¡Ù30Å¹¤¬¼«Ëý¤Î¤´ÅöÃÏñ»Ò¤òÄó¶¡ ¥â¥ê¥³¥í¥Ñー¥¯
¡¡°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¥â¥ê¥³¥í¥Ñー¥¯¤Ç¡¢9·î13Æü¤«¤é¡ÖÁ´ÆüËÜ¤®¤ç¤¦¤¶º×¤ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥â¥ê¥³¥í¥Ñー¥¯¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿30¤ÎÅ¹¤¬¼«Ëý¤Î¤´ÅöÃÏñ»Ò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇîÂ¿¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¤ÎÆù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¡²¬¤Îñ»Ò¤ä¡Ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¤Î¥¿¥ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤â¤ä¤·¤Î¡ÖÆóÏºñ»Ò¡×¤Î¤Û¤«¡¢Î¤¤¤¤â¤Ê¤É4¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Îñ»Ò¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Î¤¤¤¤âñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿½÷À(30Âå)¡§
¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¤Û¤¯¤Û¤¯¤ÇÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¥¼¥í¥«¥í¥êー¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ´ÆüËÜ¤®¤ç¤¦¤¶º×¤ê¡×¤Ï15Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£