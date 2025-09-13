山本由伸好投もドジャースは痛恨のサヨナラ負け ロバーツ監督「中継ぎだけの問題ではない」



＜2025年9月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞

山本由伸投手（27）は今季28試合目の先発をし、7回を91球、1安打、1四球、10奪三振、1失点の好投も打線の援護なく勝敗は関係なかった。山本の成績は11勝8敗、防御率は2.66。

試合は延長10回、スコットがジャイアンツのベイリーにサヨナラ満塁本塁打を浴び、1対5で敗北。ドジャースの地区優勝へのマジックは2位パドレスが敗れたため12となっている。

この日の山本は3戦連続で二桁奪三振をマーク。直球の最速は97.8マイル（約157.3キロ）をマークし6三振を記録。カーブは最遅で74マイル（約119キロ）で3三振、緩急差38.3キロで打者を翻弄した。

スプリットでも1つ三振を奪いトータル10奪三振。日本人投手での連続試合二桁奪三振の記録はダルビッシュ6、野茂4に続き山本が3位となった。

唯一の失点と安打は1回、デバースに四球与え続くアダメズに95.7マイル（約153.9キロ）のツーシームを左中間二塁打され、中堅パヘスが処理を誤る間にデバースがホームイン。

山本は3戦連続で7回以上を投げ1失点の好投もいずれも勝敗に関係なし。MLB公式によれば、ドジャースの投手で3戦連続で7回以上を投げ10三振以上は17年のカーショー以来8年ぶり。

また、試合後の公式記録では先発で2試合連続7回以上を投げ、かつ1安打以下に抑えた投手はドジャースでは1925年のダジー・バンス以来の快挙も、白星に見放されている。





ロバーツ監督 試合後コメント

ーー10回、ファウルチップでロートベットが捕球していたので三振だったはずだが...スコットについては？

リプレイを見ると、確かに地面にはついていなかったよ。大きなアウトだったはずだ。

タナー（・スコット）は...ゾーンの上で97マイルを投げたボールをホームランにされた。

あの二つの出来事が起きてしまったのは不運だ。結果としては確かに気分は良くないが、それで何かが変わるわけではない。

今はちょっと苦しんでいるが自信を持たせるように努め、タイミングが来たら再び送り出し良い結果を期待していきたい。

ーー彼にとってドジャース1年目、彼がこの状況をどう対処していると感じるか

プロらしく対応しているさ。もちろんどんな形であれ失点するのは気持ちいいものではない。

彼は我々にとって最も重要な場面で投げる投手の一人。うまくいかなくても試合の勝敗がかかっていることが多い。

そして外からの批判もあるが、クラブハウスの中ではみんな彼を信じているし、私も信じている。我々には彼が必要だしそれが事実だ。

彼は仕事にしっかり取り組みいつ呼ばれてもいいように準備ができている。プロとして応えてくれているよ。

ーー重要な場面でなく精神的にリセットさせるような起用もあるか

そういう考え方もある。今日はブレイク（・トライネン）を初めてアップ・ダウン（回またぎ登板）させた。

だからそれ以上は無理させたくなかった。そして右打者が控えていたので、タナーなら李とその後の右打者も対応できると感じた。

ただ、それについては確かにこれからも考えていかないといけない。

ーー地区優勝争いのなかで彼を使い続ける余裕はあるか？

今夜もドライヤーが重要な場面で投げるチャンスを得るに値する投球を見せた。彼の投球には満足している。

繰り返しになるが、我々にはタナーが必要だ。最近の試合はどれも接戦ばかり。6回だろうが7回だろうが10回だろうが、すべて重要な場面だ。

彼は3日間休んでいた。だから今夜は送り出すタイミングだと感じたんだ。

ーー若い先発投手たちが好投している中で試合を落としてしまった

確かに大きなチャンスを逃した。リリーフが目立ってしまうが、1点しか取れていない状況で接戦になっている。

本当に余裕がなくすべてが大きく見えてしまう。それは彼らにとっても厳しいことだ。ちょっとした当たりやミスが失点につながるので非常にタフな状況だ。

だから中継ぎだけの問題ではない。

ーーチャンスを活かしきれなかった打席について

今日は得点圏でチャンスがあった。バーランダーはこれまで以上にカーブを使っていた。それでもハードヒットも出ていた。

終盤にもビッグイニングを作れるチャンスはあったが、あと一本が出なかったね。

ーーマンシーの死球について

大丈夫だと思う。明日は出場できると思うよ。

（右）前腕に打球が当たりクロスプレーで投げることに不安を感じたので、接戦の中では交代させるのが賢明だと思った。

治療を受け明日には戻れるはず。X線も異常なしだった。

ーー10回表（無死一二塁）の場面

あの打席でこれ以上ない打者を迎えられた。当然、相手は大谷ではなくムーキーと勝負することを選んだ。

残念ながらヒットは出なかったけども。





