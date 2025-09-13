¡Ö¸©Ì±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×³«Ëë¡¡40¤Î¶¥µ»¤ËÁª¼ê¤äÌò°÷¤Ê¤ÉÌó9800¿Í¤¬»²²Ã¡¡£±£µÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÆâºÇÂç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¸©Ì±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤ÎÁí¹ç³«²ñ¼°¤¬£±£³Æü¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ç78²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸©Ì±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç40¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤äÌò°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½9800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
£±£³Æü¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¤Ù¤Ã¤×¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÏÁí¹ç³«²ñ¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤¿Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢Áª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ4¿Í¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ò²ñ¾ì¤Ë
¡Ö¸©Æâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤È¤â¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼°¤Ç¤Ïº´Æ£ÃÎ»ö¤¬¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì·´¤ä»Ô¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÆüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤äÆü½ÐÄ®¤Ê¤É11¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ò²ñ¾ì¤Ë·´¤ä»Ô¤´¤È¤Î16¥Áー¥à¤ÇÁí¹ç½ç°Ì¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤¿°ìÉô¤Î¶¥µ»¤ò½ü¤£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
