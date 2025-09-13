¸µHKT48ÅÄÃæÈþµ×¡¡ÂçÊÑ¿È¡ª¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µHKT48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÄÃæÈþµ×¡Ê24¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯È±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç½é¸ø³«¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤·¡ÖÅÄÃæÈþµ×¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ô¥ó¥¯È±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤òµ¤·¤Ä¤Ä¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤è¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¡ª¡ª¡×¡Ö·ã¥«¥ï¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£