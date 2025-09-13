¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¡¡ÂçÊ¬
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖWA¡ªWA¡ªMarket¡×
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç13Æü¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ª¤ª¤¤¤¿¤Ç13Æü¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¸©Æâ¤Ë½»¤à¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖWA¡ªWA¡ªMarket¡×¤Ç¤¹¡£
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¤È¸©¤¬½é¤á¤Æ³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï51¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À©ºî¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Å¸¼¨¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸©¾ã³²¼Ô¼Ò²ñ»²²Ã¿ä¿Ê¼¼ Ìî¾å æÆÊ¿¤µ¤ó
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ºÙ¤«¤¯¥³¥Ä¥³¥Ä½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎºîÉÊ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï£±£°·î26Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎºîÉÊ
¢¡¸©¾ã³²¼Ô¼Ò²ñ»²²Ã¿ä¿Ê¼¼ Ìî¾å æÆÊ¿¤µ¤ó
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ºÙ¤«¤¯¥³¥Ä¥³¥Ä½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎºîÉÊ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï£±£°·î26Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£