¡¡8·î29Æü¤Ëç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¼ç¡¦¾¾ËÜ¹¥Íº»á¤Î¸¥²Ö¼°¤¬13Æü¡¢Á´¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Îºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉðË¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¾¯¤·»þ´Ö¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¥Ã¥«¥ê¤È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÈ´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÉã¡ÊÉðË®É§¡Ë¤ÎÂå¤«¤éËÜÅö¤ËÄ¹Ç¯¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ³¼ê¤Î¤³¤È¤ò¾ïÆüº¢¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ê¤ä¡É¡¢¡È±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ç¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¹Ç¯¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£