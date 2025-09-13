Æ£¸¶µª¹á¤ÎÃåÊª¤ÎÂÓ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ÎÊÁ¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ïµª¹á¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Æ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÂÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆüËÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£¸¶¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼²¿ÅÙ¤âËüÇî¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖËüÇîÂç¹ñ¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËëÐ¤¨¤¿ÂÓ¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂÓ¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÂÓ¤Î¸å¤í¡Ê¤ªÂÀ¸Ý¡Ë¤Ë¤Ï¡¢1889Ç¯¥Ñ¥êËüÇî¤Î¾ÝÄ§¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¡¡¿åËÏ²è¤Îµ»Ë¡¤Ë¶âºÌ¤òÅº¤¨¡¢¼«Í³¡¦Ê¿Åù¡¦Çî°¦¤Î¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¾å¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÂÓ¤Ë¤Ï³®ÀûÌç¤òÇÛ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸Ø¤ê¤òÆüËÜ¤ÎÂÓ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÂÓ¤Ë¹þ¤á¤¿Í§¾ð¤È·É°Õ¤¬¡¢ÆüÊ©¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµª¹á¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ÎÊÁ¤ÎÃåÊª¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ïµª¹á¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£