[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï13Æü¡¢DF¥¤¥è¥ÏÍý¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬±¦ÂçÂÜÄ¾¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥è¥Ï¤Ï6·î¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
