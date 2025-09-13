¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×ÉÂµ¤¼£ÎÅÃæ¤ÎÄ¹ºêMFÌ¾ÁÒ¹ª¤¬»î¹ç¤ËÍè¾ì! µ×¡¹¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈºÆ²ñ
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬13Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@v_varenstaff)¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅÃæ¤ÎMFÌ¾ÁÒ¹ª¤¬¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏÆ±Æü¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ2Âè29Àá¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅ¤ËÎå¤à #Ì¾ÁÒ¹ª Áª¼ê¤¬¼£ÎÅ¤Î¹ç´Ö¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅÁ¤¨¡¢¡ÖÌó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢º£Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆü¡¹¡¢Ì¾ÁÒÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ì¾ÁÒ¤Ï6·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¡£ÂÎÆâ¤Ë°À¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤°¡Á¡Á¡Á¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏÆ±Æü¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ2Âè29Àá¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅ¤ËÎå¤à #Ì¾ÁÒ¹ª Áª¼ê¤¬¼£ÎÅ¤Î¹ç´Ö¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅÁ¤¨¡¢¡ÖÌó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢º£Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆü¡¹¡¢Ì¾ÁÒÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤°¡Á¡Á¡Á¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
— V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ú¸ø¼°¡Û (@v_varenstaff) September 13, 2025
¸½ºß¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅ¤ËÎå¤à #Ì¾ÁÒ¹ª Áª¼ê¤¬¼£ÎÅ¤Î¹ç´Ö¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢º£Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆü¡¹¡¢Ì¾ÁÒÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£#vvaren #ONEFORNAGU pic.twitter.com/sxhi0PmtWN