新潟vs清水 スタメン発表
[9.13 J1第29節](デンカS)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 22 新井泰貴
MF 41 長谷川元希
MF 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
控え
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 42 橋本健人
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 7 谷口海斗
FW 18 若月大和
監督
入江徹
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 11 中原輝
MF 14 山原怜音
MF 17 弓場将輝
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
DF 70 高木践
MF 6 宮本航汰
MF 8 小塚和季
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
FW 15 千葉寛汰
監督
秋葉忠宏
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 22 新井泰貴
MF 41 長谷川元希
MF 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
控え
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 42 橋本健人
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 7 谷口海斗
FW 18 若月大和
監督
入江徹
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 11 中原輝
MF 14 山原怜音
MF 17 弓場将輝
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 41 羽田健人
DF 70 高木践
MF 6 宮本航汰
MF 8 小塚和季
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
FW 15 千葉寛汰
監督
秋葉忠宏