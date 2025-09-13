[9.13 J1第29節](デンカS)

※19:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 田代琉我

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 31 堀米悠斗

DF 77 舩木翔

MF 8 白井永地

MF 14 小原基樹

MF 22 新井泰貴

MF 41 長谷川元希

MF 55 マテウス・モラエス

FW 65 ブーダ

控え

GK 23 吉満大介

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 42 橋本健人

MF 28 島村拓弥

MF 30 奥村仁

MF 33 高木善朗

MF 50 植村洋斗

FW 7 谷口海斗

FW 18 若月大和

監督

入江徹

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 24 キム・ミンテ

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 11 中原輝

MF 14 山原怜音

MF 17 弓場将輝

MF 28 吉田豊

MF 33 乾貴士

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 41 羽田健人

DF 70 高木践

MF 6 宮本航汰

MF 8 小塚和季

MF 19 松崎快

MF 21 矢島慎也

FW 15 千葉寛汰

監督

秋葉忠宏