G大阪vs浦和 スタメン発表
[9.13 J1第29節](パナスタ)
※19:00開始
主審:Ali Mohamed Ahmed
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 16 鈴木徳真
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
監督
ダニエル・ポヤトス
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
監督
マチェイ・スコルジャ
