「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode4を、明日9月14日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。

今回放送のEpisode4は、Snow Man 阿部亮平&宮舘涼太、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が鳥取・岡山を巡る旅。

鳥取砂丘では、“舘様”こと宮舘がラクダに乗って優雅に登場。砂丘の頂上を目指す姿はまさに王子そのもの。砂の美術館では、宮舘が浮世絵ポーズを披露する一幕も。

岡山との県境に位置するテーマパークでは、2人だけでジェットコースターやお化け屋敷を満喫。初めての“2人旅”ならではの素顔が垣間見える。

米子では、養殖と天然の鯖を食べ比べる「鯖しゃぶ鍋」に挑戦。宮舘が天を仰ぐほどの絶品の味とは？

旅の中で、宮舘が阿部に打ち明けた話、そしてお互いの新たな一面を知ることで深まる絆。宮舘が語る「アイドル」の存在とは--。

「旅するSnow Man」放送＆配信日は下記の通り。

※放送時間（関東ローカル）：16:25-16:55

Episode1〜3 配信中

Episode4 9月14日（日）

Episode5 9月21日（日）

Episode6 9月28日（日）

Episode7 10月5日（日）

Episode8 10月19日（日）

Episode9 10月26日（日）

Episode10 11月2日（日）

＜番組情報＞

■番組名：「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」

■放送媒体：日本テレビ（関東ローカル）

■配信媒体：Hulu（TVerなどの見逃し配信あり）

■番組名：「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」

■配信媒体：ディズニープラス

＜「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」＞

日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、制作を発表していた9人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断します。彼らと一緒に旅をするのは"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していきます。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snoｗ Manは1人のために）。旅を通してSnow ManひとりひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう！と旅に出ます。

笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーをお届けします。