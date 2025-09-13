¹ñÆ»£²¹æ¤ÇÆ»Ï©¤Ë¶õÆ¶¸«¤Ä¤«¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡Á°Æü¤Ë¶á¤¯¤Ç´ÙË×¤â¡¡¹Åç¡¦ÆûÆü»Ô»Ô
12Æü¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿ÆûÆü»Ô»Ô¤Î¹ñÆ»2¹æ¤ÇÆ»Ï©¤Ë¿·¤¿¤Ê¶õÆ¶¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼þÊÕ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13Æü¸áÁ°¡¢ÆûÆü»Ô»ÔµÜÅç¸ýÀ¾¤Î¹ñÆ»2¹æ¤ÇÆ»Ï©¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¼¤µ1¡¦9¥áー¥È¥ëÉý5¡¦25¥áー¥È¥ë¤Î¶õÆ¶¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤Ï12Æü¡¢Æ»Ï©¤¬¿¼¤µ2¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Åç¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¼þÊÕ¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤ÆÉüµìºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î13ÆüÊüÁ÷¡Û