ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー7年目のローガン・ウェブ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■前回対戦では初アーチを記録

相手先発は、ジャイアンツのエース右腕ウェブ。昨季は33先発で13勝10敗、防御率3.47の好成績。3年連続で規定投球回に到達、2度目の200奪三振超えを記録した。

今季は投球の34.8%がシンカー、26.0％がスイーパー、縦変化の大きい決め球チェンジアップが23.7%を占める。左打者にはカットボールも駆使し、フォーシームは全体の7.8％ほどと少ない。「ゴロ率54.6%」はメジャー8位と非常に高く、打球を打ち上げるのに苦労するグラウンドボーラーだ。今季も30先発で14勝9敗、防御率3.12と抜群の安定感を誇る。

大谷はウェブと通算20打席対戦し、16打数5安打4四球で打率.313。前回7月11日（同12日）の対戦で初アーチを記録している。対戦全83球のうち36球がシンカー、チェンジアップが18球、スイーパーが12球で内外角の揺さぶりが際立つ。3連戦の第2戦、エース右腕攻略の49号アーチは飛び出すか。



■試合情報

ドジャースvs.ジャイアンツ

試合開始：日本時間9月14日（日）10時05分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports2