°Õ³°¤È¡ÈÍ·¤Ó¡É¤Ç½ª¤ï¤ëÎø¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£¥â¥Æ¤ë½÷À­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÎøÇº¤ß¡×

¥â¥Æ¤ë½÷À¤Ï°ì¸«¡ÖÎø°¦¤Ëº¤¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÍ·¤ÓÁê¼ê¤È¤·¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¸«¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡ÈËÜµ¤¡É¤Ê¤Î¤«¡È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤Ê¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥Æ¤ë½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø¤ÎÇº¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Æ¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡È·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡É¥ê¥¹¥¯¹â
²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÖÃË´·¤ì¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÈà½÷¸õÊä¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£ÆÃ¤ËÎø°¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë½÷À¤Û¤É¡¢·Ú¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤
ÃËÀ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÂ¾¤Î½÷À¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸å¼ê¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ëÁ°¤Ë´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤â¡ÈÎø°¦À®½¢¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¡ÈËÜµ¤¥µ¥¤¥ó¡É¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤òÍÜ¤ª¤¦
¡ÖÍ·¤Ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¤É¤ì¤À¤±À¿¼Â¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Ï¢Íí¤¬¥Þ¥á¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢ÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ëÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥â¥Æ¤ë½÷À¤À¤«¤é¤³¤½Êú¤¨¤ë¡ÖÍ·¤Ó¤Ç½ª¤ï¤ëÉÔ°Â¡×¡£¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÎø°¦¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤ò¸«È´¤±¤¿¤È¤¡¢Í·¤Ó¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Îø¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
