A山形がタイで行われる大会に出場！ タイのクラブや大学チームと対戦
12日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、タイのナコンパトムで開催される『Sealect 2025 Thailand Volleyball Championships』への出場をクラブ公式サイトで発表した。
9月16日（火）から21日（日）にかけてタイのナコンパトムで行われるこの大会。タイリーグやタイ国内から6チーム、そしてA山形とベトナムのVTV Binh Dien Long Anの計8チームが出場する。
16日（火）から18日（木）は1次ラウンドが行われ、8チームをA・Bの2 グループ（各 4 チーム）に分け、グループ内で総当たり戦を行う。A山形はBグループに振り分けられた。
19日（金）は1次ラウンドの順位により決まった組み合わせで準々決勝が行われ、20日（土）には5位～8位決定戦と準決勝が、21日（日）には7位決定戦、5位決定戦、3位決定戦、そして決勝が行われる。
また、この大会はタイバレーボール連盟（TVA）の公式YouTubeチャンネルで配信される予定となっている。
なお、1次ラウンドの組み合わせは以下の通り。
■1次ラウンド組み合わせ【Aグループ】
・PEAシーサケート（タイ）
・Hand in Hand RMUTT（タイ）
・タマサート大学（タイ）
・VTV Binh Dien Long An（ベトナム）
【Bグループ】
・Supreme-Thippaya チョンブリー E-Tech（タイ）
・コンケン大学 コンケンスターVC（タイ）
・スアンスナンタ大学（タイ）
・アランマーレ山形