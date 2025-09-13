「陸上・世界選手権、男子３０００メートル障害」（１３日、国立競技場）

五輪２大会連続入賞の三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝は、８分３０秒４３の１組３位で、１５日の決勝に進出。「１番の鬼門を突破できてホッとしている」とし、決勝に向けては「もしかしたら決勝も、これ以上の泥沼のレースになるかもしれないので、そこのシミュレーションができたのはプラスに捉えたい」と話した。

スローペースなスタートをきり、後方から先頭集団を追った。４周目で一度先頭に立ったが、５週目以降は２番手で安定したレース運び。スパートをかけつつも最後まで自分のペースを保ち、３位でゴールラインを超えた。「今日は温存するためにスローでいくと言っていた。最後にペースを上げている時は結構限界だった。着順は意識しながらも、追い込むつもりで走った」と振り返った。

７月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会では、自身の日本記録を６秒以上も更新する８分３秒４３をマーク。「今までで一番良い状態で臨めている」と好調の様子だった。大舞台へは「予選が一番の難所。まずは決勝に残るというところを決めていきたい。メダル獲得を目標に走れたら。自分の武器であるスピードだったりとか、粘れる走りができれば結果はついてくる」と語っていた。