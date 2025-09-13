¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü18:31»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ31Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å³²¡Ë¤òÀéºÐ»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤ò´ä¸«Âô»Ô¡¢Èþ±´»Ô¡¢»°³Þ»Ô¡¢´äÆâÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¼íÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤äË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÐ¼í¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£´ä¸«Âô»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
¢£»°³Þ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
¢£ÀéºÐ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢£·ÃÄí»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢£ËÌ¹Åç»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢£´äÆâÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡35mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯
