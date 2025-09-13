女優の瀬戸朝香（48）が13日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。女優業復帰の裏側について明かした。

瀬戸は「日帰り ぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。この日は瀬戸が大ファンだというお笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルと西野創人とともに、埼玉県秩父の観光スポットを巡った。

瀬戸は2児の母として忙しい日々を送る一方、去年、7年ぶりに女優として本格復帰。西野が「そもそもなんで復帰しようと思ったんすか？」と質問すると、瀬戸は「育児は育児でちゃんと向き合ってやりたいと思ったんで、両方はできないなと思った。どっちかにしようと思ったんですよ。だから仕事はセーブして育児ちゃんとやろう」と母になって仕事をセーブしたいきさつを説明した。

「昨年の娘が留学したのをきっかけに、やっぱり（仕事を）やりたいなっていうのと、そのタイミングで20年ぐらい前にお世話になった方から急にご連絡いただいて。“この役を瀬戸さんに”って言ってくれたのがきっかけで」とした。

「だから、そこからもう、バーッて仕事がいろいろ入ったりとかして。今は本当に20年とかもう30年近くぶりの再会が本当に多いんですよ」と明かした。

ナダルは「“あの時めちゃくちゃ冷たかったですよね”とか、そんなこと言われたり、そういうのないですか？」とニヤリ。「それがないんですよ」と瀬戸。「若い時の方が割と地方ロケも多かったから、スタッフの皆さんと仲良くなっちゃうんですよ。で、（撮影の合間に）キャッチボールやったり。“あの時、キャッチボールしてもらったんですよ”“覚える〜！”みたいな」と振り返った。

瀬戸は2007年に井ノ原と結婚。10年3月に長男、13年11月に長女を出産している。昨年5月末で92年に芸能界入りして以来、30年間所属した事務所を退社し、独立した。昨年、2人の子どもがイギリスに留学していることを明かしていた。