小泉農相との会合後、記者団の取材に応じる地元後援会の森会長（中央）＝１３日午前、横須賀市内

小泉進次郎農相（衆院１１区）は１３日、地元の横須賀・三浦市の後援者との会合で自民党総裁選への再挑戦を表明した。後援会長として会合内容の記者団への説明に立った森洋氏は横須賀の老舗企業「富士オイル」出身で全国中小企業団体中央会の会長を務める経済人。自民の総裁職を「火中の栗」と評するなど出馬後押し決断までの苦悩をのぞかせながら、「与野党を超え物価高対策などを進めてほしい」とエールを送った。

小泉家の支援者としては横須賀商工会議所名誉会頭の小沢一彦氏が純一郎元首相の相談相手として知られた。この２年ほどの間に小沢氏、重鎮秘書の鍋倉正樹氏、地元県議の竹内英明、牧島功氏とゆかりの関係者が次々と世を去っている。

この日、記者団から「小泉元首相の時の小沢さんのような立ち位置で支援するのか」と問われた森氏は「私は小沢さんほど立派な人間ではありませんので。まだまだです」とかわした。「鍋倉、竹内、牧島氏と横須賀を支えてきた重鎮も亡くなっている」との指摘には「小泉さんからも『大変な状況』との発言があった」と明かし、「支援者の皆さんへ向け『だからこそ今まで以上に応援していただきたい』とのお願いもあった」と説明した。