外見よりも大事！恋愛が長続きする「大当たり男性」の特徴
「タイプじゃないのに、なぜか一緒にいると安心する」と男性に対して感じたことありませんか？恋愛を長続きさせるカギは、理想の条件を満たすことよりも「心から幸せを感じられるかどうか」。そこで今回は、見た目や肩書き以上に大切な「大当たり男性」の特徴を紹介します。
コミュニケーションが誠実
連絡が遅れても理由をちゃんと説明してくれる、疑問に素直に答えてくれるなど、こうしたコミュニケーションの誠実さは安心感に直結します。説明責任を果たそうとする男性ほど信頼感を覚えるのは事実。ただし、そういう男性は相手の女性にも誠実なコミュニケーションを求めているので、注意しましょう。
共感力が高く、気持ちに寄り添ってくれる
嬉しいときに一緒に喜び、落ち込んだときには静かに寄り添ってくれる。そんな男性は大当たりです。共感力が高く、あなたの気持ちに共鳴できる男性こそ、長く愛し合えるパートナーとしての必須条件と言えるでしょう。
バランス感覚に優れていて、自分も相手も尊重できる
あなたの意見が自分と異なっていても、まずは「そういう考えもあるよね」と受け入れてくれる柔軟性のある男性も大当たり。そういう男性は日頃から人を思いのままコントロールしようとしないので、対等に尊重し合える関係を築きやすいでしょう。
恋愛にはドキドキも大事ですが、幸せな関係を続けたいなら「安心感をくれる男性」を選ぶのが正解。ぜひ今回挙げた特徴をチェックポイントにして、“心を満たしてくれる最愛の男性”を見つけてくださいね。
