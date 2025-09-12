アプローチ前に確認すべき。浮気性の可能性が高い男性の「特徴」
意中の男性のことを真面目そうと思っていても、その男性が浮気する可能性は捨てきれません。
もし浮気性の男性とお付き合いしたくないなら、アプローチする前にしっかり観察しておくべき。
そこで今回は、浮気性の可能性が高い男性の「特徴」を紹介します。
欲しくなったものは絶対手に入れたくなるタイプ
性格的に欲しくなったものは絶対に手に入れたくなるタイプの男性は浮気性の可能性を否定できません。
また、そういう男性は自分の欲望に忠実なところがあるので、恋愛面でも見境のないところがあるかも知れません。
同調圧力に弱く、周囲に流されやすい
同調圧力に弱いタイプの男性も浮気性の可能背があります。
と言うのも、そう言う男性は周囲に流されやすい性格のため、「浮気なんてみんなしてるよ」「彼女にバレなきゃ大丈夫」とそそのかされてしまうこともあるでしょう。
そういう性格の男性は特に親しい友人から影響を受けやすいところがあるので、交際前にどんな男友達と特に親しくしているかをチェックしておくべきです。
もし浮気しないような男性とお付き合いしたいと思っているなら、今回紹介した特徴に当てはまらない男性を選ぶよう、男性を見る目を養っていきましょうね。
