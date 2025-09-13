広島は１３日の中日との今季最終戦（マツダ）に５―０で快勝し、４年ぶりとなるシーズン勝ち越しを決めた。投打がかみ合い、２試合連続の完封勝ちで３連勝を飾った。

天敵を見事に攻略した。相手先発の高橋宏にはここまで４戦４敗、防御率１・１３と手も足も出なかった。それがどうだ。３回、秋山、佐々木の連打から投手の常広がキッチリと犠打を決め、一死二、三塁から１番の中村奨が右前へ２点適時打。１５４キロストレートをきれいに流し、先制点をもぎとる。

さらに５回には二死から中村奨が四球を選ぶと２番のファビアンはカーブを捉えて、左翼席へ１６号２ラン。ここまでカモにされ続けた竜のエースを６回でついにマウンドから引きずり下ろした。

７回には２番手の藤嶋から小園が５試合連続適時打となる右前打を放って加点。小園はマルチ安打をマークし、打率をリーグトップの３割６厘とした。

打線の援護をもらった先発の常広は低めに制球する丁寧な投球で凡打の山を築き、６回４安打無失点の快投で２勝目。今季初めて６回を投げ切った２年目右腕は「６イニング投げられない試合が続いていたので、今日はしっかり６回投げようとマウンドに立った。これからも投げれるようしっかり練習したい」と語った。

一方、前日の猛打賞に続く活躍の中村奨は「残り試合は少ないんですが、選手は誰一人諦めてません。まだまだここから連勝できるようにがんばりますので熱い応援をお願いします」と声を張り上げ、本拠地のファンから大歓声を浴びた。