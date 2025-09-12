甘い言葉に惑わされないで！遊び目的の男がやりがちな「地雷行動」
気さくで優しくてアプローチも上手なのに、なぜか“関係が進まない”。この状態、実は“遊び目的”でアプローチされているのかもしれません。そこで今回は、恋に本気じゃない男性がついやりがちな典型的な「地雷行動」を解説します。
連絡はマメ、でも予定はいつも“曖昧”
「会おう」は言うのに日程は決まらない、決まっても直前キャンセル→後日また“会いたい”だけを送る。これはつながりだけキープしたいのでしょう。
関係はクローズド、会う場所は“人目の少ないところ”
友人紹介や昼デートを避ける、週末のゴールデンタイムは埋まっているのに平日深夜は空いている、ストーリーズには一切登場させないのにDMだけは甘いメッセージを送ってくる。
これは“あなたとの関係を公にしたくない”というサイン。あなたが写真や名前を出すのを嫌がる、共通の友人に会わせないも要注意です。
あなたを軽視した対応が多い
「今どこ？来ない？」など急な呼び出し、初期からの過度なスキンシップ要求、終電ギリの設定、こちらのNGを笑って流す。
これはあなたとの関係性を尊重していないことの表れ。対して本気の人は、境界線を確認し、ペース配分をあなたに合わせ、断られても関係を丁寧に維持します。“NOと言える空気”を作ってくれるかにも注目してみましょう。
男性の見極めに迷ったら、「予定を具現化してくれるか」「関係をオープンにしてくれるか」「あなたの意見を尊重してくれるか」に注目してみましょう。そして、どれも欠けるなら、あなたの心と時間を守るためにも距離を置く判断をしてくださいね。
