「野菜だけ」はやってはいけない！冷え・代謝低下を招くダイエットの落とし穴と改善策
「ダイエット中は野菜だけ食べていれば安心」と思い込んでいませんか？ 一見ヘルシーに見える“野菜中心ダイエット”ですが、必要な栄養素が不足すれば代謝は落ち、冷え性や不調の原因になってしまうのです。そこで今回は、野菜だけダイエットの落とし穴と、健康的に痩せるための改善策を紹介します。
野菜だけのダイエットは栄養が不足し代謝低下につながる
野菜は低カロリーで食物繊維やビタミンが豊富。ただし、タンパク質や脂質が不足すれば、筋肉やホルモンの材料が欠けてしまいます。結果として基礎代謝が下がり、脂肪が燃えにくい体に。「手足が冷える」「疲れやすくなる」のは典型的なパターン。体を支える筋肉量を減らさずに痩せることが、健康的なダイエットの絶対条件です。
タンパク質不足は冷えや不調を招く
野菜中心の食事で最も不足しやすいのがタンパク質。筋肉や血液の材料であるタンパク質が足りないと、体温を維持できず冷えやすくなります。女性に多い冷え性や生理痛、むくみといった不調は、食事の偏りが引き金になっているケースも少なくありません。
改善策は「野菜＋タンパク質＋良質な脂質」
健康的に痩せるためには、野菜をベースにしつつ、タンパク質と良質な脂質を組み合わせることが大切です。
・朝食例：野菜スープ＋ゆで卵＋ヨーグルト
・昼食例：サラダ＋鶏むね肉のグリル＋玄米
・夕食例：蒸し野菜＋豆腐ステーキ＋みそ汁にオリーブオイルをひと垂らし
タンパク質は卵・魚・豆腐・鶏肉を、脂質はオリーブオイルやナッツを活用するとバランスが整いやすくなります。ビタミンが豊富な野菜はあくまで“主役の一部”として、他の栄養素と組み合わせることでダイエットの味方にしましょう。
「野菜だけダイエット」は効果的に見えても、不健康を招くリスクがあります。冷えや代謝低下を避けるには、タンパク質や良質な脂質を組み合わせることが必須。ぜひ今回紹介した改善策を取り入れて、今日の食事から“整えるダイエット”を始めてみませんか？＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞