¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âè£²Àï¡¡¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡Âè£³Æü¡Ê£±£³Æü¡¢°ñ¾ë¡¦ÂçÀö£Ç£Ã¡á£¶£¸£´£°¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼£±£´¾¡¤Ç£³£·ºÐ¤ÎÍÂ¼ÃÒ·Ã¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£Âè£³¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£´£°°Ì¤Ç½Ð¤Æ£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£·£±¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£±¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£²£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¤À¤·¤Î£±£°ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤ÇÂè£³ÂÇ¤ò£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£¥é¥Õ¤¬¿¼¤¯¡¢Á´Ä¹¤âÄ¹¤¤Æñ¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Î£²ÈÖ¤Ç£·¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢£´ÈÖ¤Ï£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë£²¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Á¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤À¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤ËÃ»¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤¹¥Ü¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¤È¤«»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æº£Ç¯£´·î¤ËÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¸å¡¢½Ð¾ì£³ÀïÌÜ¤Ç½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£Âå¤ï¤ê¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êó¤ï¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£¤Ï£±¿Í¤Î¥´¥ë¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÆüË×½ç±ä¤«¤éºÆ³«¤·¤¿Âè£²£Ò¤Î¸åÈ¾£¸ÈÖ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»£²¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£´£°°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡£Ìó»þ´Ö¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂè£³£Ò¤òÁ°¤ËÎý½¬¾ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î£²µå¤Ç¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó£µ¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¶¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¼ê¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Ã¦ÎÏ¤µ¤»¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÁö¤é¤»¤ëÊý¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤É¥Ï¥Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÀ®Ä¹¤·¡ÖÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ»×¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤Æ¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£½Ð»º¸å¤ÏÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤¬Ìó£±£°¥ä¡¼¥ÉÍî¤Á¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿ô¤«·î¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÍÂ¼¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£