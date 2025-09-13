「いつも無難カラー」は卒業ー！【40・50代】が即こなれる♡「秋っぽくすみヘア」

秋は深みのあるくすみカラーがおすすめ。秋メイクや落ち着いたファッションにも調和します。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さと軽やかさを兼ね備えた、大人女性におすすめの「秋っぽくすみヘア」をご紹介。

艶感が引き立つアッシュパープル

アッシュパープルのレイヤーボブ。毛先は自然に丸く内に入り、ふんわりとエアリーな質感に。深みのあるパープルが光に当たると艶やかに見え、髪に上品な立体感を与えています。落ち着いた色合いでありながら、ほんのり華やかさまで感じさせる仕上がりです。

オリーブグレージュで柔らかく

オリーブグレージュの外ハネロブ。ベースカラーで赤みを抑えてからくすみカラーを重ねることで、自然な透明感がプラスされています。毛先を肩でハネさせればナチュラルな動きもプラスされ、より柔らかな印象に。秋服にもなじむ、落ち着いたムードを演出しています。

艶感のあるラベンダーベージュのくびれレイヤー

艶髪を意識するなら、こちらのラベンダーベージュがおすすめ。髪が光を柔らかく反射し、全体に透明感とほんのり甘さをプラス。トップを内にベースを外ハネで仕上げたくびれレイヤーミディで、自然な奥行きも生まれています。

シアンカラーでラフに仕上げる

こっくりとしたシアンカラーのレイヤーミディ。くびれのあるシルエットをキープしつつ、毛先は毛束を拾ってワンカール。丁寧にカットされていながらラフさが残り、こなれ感のある仕上がりにまとまっています。シアンの深みが秋らしく、大人らしい上品さの中に遊び心を感じさせるデザインです。

