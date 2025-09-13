¡Úµð¿Í¡Û·àÅª¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¸å¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£±£ø¡½£±£°ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£²°Ì¤Îµð¿Í¤¬´û¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿ÀÁê¼ê¤Ë½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡££²£°£²£³Ç¯¤ËÂ³¤¯µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Îºå¿ÀÀï¥·¡¼¥º¥ó£±£¸ÇÔÌÜ¤ò²óÈò¤·¡¢Ãù¶â¤ò£±¤È¤·¤¿¡££±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿£¹²ó¡¢ºå¿À¤Î£·ÈÖ¼ê¡¦¥É¥ê¥¹¤«¤éÀèÆ¬¤ÎÃæ»³¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â¥É¥ê¥¹¤ÎÏÓ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂÇµåÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£¤³¤ÎÆü£±·³¾º³Ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬¤¤Ã¤Á¤êµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þÂÇ¡££±£±¡½£±£°¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ºäËÜÍ¦¿Í¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¿åÍË¤ËÂ³¤¤¤Æº£½µ£²ÅÙÌÜ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ
¡¡¡Ö¤Þ¤¡¡¢²¿²ó¡¢Î©¤Ã¤Æ¤â¤Í¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢Á°¤Î±ºÅÄ¤¬¤Í£±È¯¤Ç¥Ð¥ó¥È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¿åÍËÆü¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡½
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Í¡¢Äü¤á¤º¤Ë¡£ÅÀº¹¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ó¡¢¶á¤Å¤¤¤ÆÎ¢¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÇ¸å¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½£¹·î¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ï
¡¡¡Ö¤Þ¤¡¤Í¡¢ºå¿À¤¬Í¥¾¡·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Í£Ã£Ó¤ò¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤´À¼±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡½£²°Ì»à¼é¤Ø¡££Ä£å£Î£ÁÀï¤Ë¸þ¤±¡½
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡£¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÁ´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç²£ÉÍ¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×