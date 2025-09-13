◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

最初の種目の男女３５キロ競歩が行われ、男子では勝木隼人（３４）＝自衛隊体育学校＝が２時間２９分１６秒で日本勢メダル１号に輝いた。元長距離ランナーだった勝木は２００９年に箱根駅伝出場を目指して東海大に入学したが、２年時に競歩に転向した。勝木が３年時の２０１１年に東海大の駅伝監督に就任し、２年間を同じ中長距離競歩ブロックで過ごした両角速監督（５９）は、世界大会で自身初の表彰台となる銅メダルを獲得した勝木を心から祝福し「不死鳥のような男です」と称賛した。

技術的な指導は、競歩担当コーチがしていましたが、当時、同じ中長距離競歩ブロックでしたので、勝木はとても印象に残っている選手です。

「やる気・元気・勝木」などと言われてますが、実は、そんなキャラではありません。不死鳥のような男です。どんな困難があっても絶対に諦めない不死鳥です。

福岡の武蔵台高校から一般受験で入学しました。高校時代の５０００メートル自己ベスト記録は１６分台でしたが、同世代トップクラスで５０００メートル１３分台だった村沢明伸（長野・佐久長聖）、早川翼（福井・美方）と一緒に箱根駅伝を走りたい、という強い意志を持って東海大を選んだ、と聞きました。持ち前の根性と努力で頑張っていたということです。朝練習の集合前に、自主練習で２０キロを走っていたという伝説もあります。

しかし、結局、練習をやり過ぎて、故障の連続。２年生になり、マネジャーをやりながら競歩を掛け持ちで始めたということです。競歩で関東インカレに出たら意外と成績が良く、「今後、関東インカレの得点源になる」と周囲に認められて、それならばと、他の選手がマネージャーに名乗りを上げて、競歩に専念することになりました。

勝木が３年時に私は東海大の駅伝監督に就任しました。大学の４年間は寮外生でアパート生活でしたが、より競技に時間を使えるように４年時は私の判断で、長距離選手の寮で朝晩の食事を食べてもらうようにしました。

いつも（東海大）湘南キャンパス内で、黙々と歩いていました。「今日もまたか」と思うほど毎日、毎日歩いていました。それも明るい表情で楽しげに。「人には適性がある」とつくづく感じました。彼の真似は誰も出来ないでしょう。

卒業後は競技を続けたかったのですが、実業団などの受け入れ先がなく、地元の福岡でコンビニ店員として働きながら、１人で競技続行し、その年の国体に優勝して、自衛隊体育学校に入ることができました。彼の価値観は競技で自分をとことん成長させること。学歴や就職といった一般人の価値観は彼にはありません。

今年の３月、勝木が東京世界陸上代表に内定した後、祝福と激励のメッセージを送りました。

「センターポールに日の丸を！」という私のメッセージに対して「はい！ 絶対に掲げられるように力をつけます！」という返信がありました。

日本開催の世界陸上で、銅メダルは見事です。東海大の後輩たちに強い刺激を与えてくれました。１０月には箱根駅伝予選会を控える駅伝チームにとっても励みになります。ありがとう。

おめでとう。心から祝福します。

でも、勝木は、この結果に心からは満足していないはず。次の２７年の世界陸上、２８年の五輪では「センターポールに日の丸」を実現するために、ひたすらに歩き続けるでしょう。勝木は、そういう男です。（東海大陸上競技部駅伝監督）