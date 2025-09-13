ソニー日本女子プロ選手権第3日

女子ゴルフの国内メジャー・ソニー日本女子プロ選手権第3日が13日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催された。前日12日の日没サスペンデッドで第2ラウンド（R）未消化の50人がプレーを完了後、第3Rを実施。2位で出た金澤志奈（クレスコ）は5バーディー、3ボギーの70で回って通算9アンダーとし、通算10アンダーの桑木志帆（大和ハウス工業）と佐藤心結（ニトリ）に1打差の3位で最終日を迎える。茨城・笠間市出身。地元開催で誰よりも大きな声援を受ける中、悲願の初優勝を目指す。

「ナイス、パー」。最終18番パー4で、金澤がバンカーからのサンドセーブを決めるとギャラリーが一斉に声を上げた。6番パー4で12メートルのバーディーパットをジャストタッチで沈めた際は、中年の男性たちが「よっしゃー！」「キタ〜！」と叫んでいた。同じ最終組の桑木、佐藤にも声援は飛んでいたが、金澤のプレーに対してはそれがひときわ大きく、本人も「すごかったですよね〜」と実感を込めた。

この日の金澤はショットが不安定で、アプローチ、パターでしのぐ展開が続いた。だが、ボギーを打っても笑顔でプレーを続けた。「やっぱり、ファンの方がたくさん来ていただいているので」。もともと人気のある選手だが、地元ゆえに応援の声も数も増している。直近3試合で2度のトップ3。プロ8年目でのツアー初優勝が現実味を帯びていることも、ギャラリーのテンションを上げる大きな要素になっている。

だからこそ、金澤は言った。

「いつも（最終日の）バックナインが伸ばせていないので、守るところは守って、攻めるところは攻めて少ないチャンスを生かしたいです」

ただ、向き合っているのは国内屈指の難コース。ジュニア時代を含めて「数え切れないくらい回っている」からこそ、その怖さも知っている。

「明日もたくさんの応援をいただけると思います。ただ、コースがさらにタフになると思うので、自分のプレーに集中したいです」

この日以上に声援を受けることもイメージし、30歳の金澤がコースと戦い、その先の栄光をつかみにいく。



（THE ANSWER編集部）