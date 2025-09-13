ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î±«¿å¤ò¥Ý¥ó¥×¤Ç¡Ä´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»ÍÆü»Ô»Ô ¿»¿å¤·¤¿Å¹ÊÞÅù¤ÇÊÒÉÕ¤±ºî¶È
¡¡9·î12ÆüÌë¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¡¢¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï12ÆüÌë¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¤ä¼þÊÕ¤Ê¤É¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿13ÆüÄ«¡¢Æ»Ï©¤Ë¤Ï¿å¤Ë¿»¤«¤êÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢¥ì¥Ã¥«ー¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤¿¤ê°ìÂÓ¤¬´§¿å¤·¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤é¤ÎÊÉ¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤µ20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÍýÈ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Å¥¤ò¿å¤ÇÎ®¤¹¤Ê¤É¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Îºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÈ±Å¹Å¹¼ç¡§
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Þ¤Ç¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥ª¥ëÆþ¤ì¤â¡¢¤×¤«¤×¤«Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡¶áÅ´»ÍÆü»Ô±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À±«¿å¤ò¡¢¥Ý¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤ÆµÛ¤¤½Ð¤¹ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¡§
¡ÖÃÏ²¼2³¬¤Ï´°Á´¤Ë¿å¤¬¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÃÏ²¼2³¬¤ËÄä¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï14ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£