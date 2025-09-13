»°±ºÎ¶»Ê¡¢ÃË»Ò3000m¾ã³²¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
ÃË»Ò3000m¾ã³²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó6°ÌÆþ¾Þ¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê23¡¢SUBARU¡Ë¤Ï8Ê¬30ÉÃ43¤ÎÁÈ3Ãå¡£·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë³ÆÁÈ¾å°Ì5Ãå¤ËÆþ¤ê2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£µ¨¡¢À¤³¦3°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¤â¤Ä»°±º¡£1ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°±º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¡¢¸åÊý¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Î¾ã³²¤ò±Û¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ø¡£ºÇ½é¤Î1000m¤Ï¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Û¤Ü°ì¤Ä¤Î½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¿Ê¤ó¤À¡£»Ä¤ê4¼þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê3¼þ¤Ç¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎG.¥ï¥ì¡Ê25¡Ë¤¬»°±º¤òÄÉ¤¤È´¤ÀèÆ¬¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·3Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
Í½Áª¤ò½ª¤¨¤¿»°±º¤Ï¡ÖÍ½Áª¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥¥É¥´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹îÉþ¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö·è¾¡¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¼ïÌÜ¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥À¥ë¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
3ÁÈÌÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎL.¥®¥ë¥Þ¡Ê24¡Ë¤È3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥â¥í¥Ã¥³¤ÎS.¥¨¥ë ¥Ð¥«¥ê¡Ê29¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥®¥ë¥Þ¤Ï½øÈ×¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤â8Ê¬27ÉÃ79¤Ç2Ãå¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¨¥ë ¥Ð¥«¥ê¤â8Ê¬26ÉÃ99¤ÇÁÈ1Ãå¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¯·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
