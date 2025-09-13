◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

大会初日の13日、男子3000メートル障害予選では、1組目に登場した三浦龍司選手(SUBARU)が組3着で決勝進出を決めました。

予選は3組まで行われ、各組5着までに入ると、15日の決勝に進出。最初の1キロ3分のスローペースとなる中、三浦選手は先頭でレースを展開すると、徐々にペースが上がりますが、落ち着いたレース運びで、8分30秒43の3着で予選を悠々突破しました。

7月のダイヤモンドリーグモナコ大会では、8分3秒43で自らの日本記録を更新。大会前の記録では今季世界3位です。この種目、日本勢初のメダル獲得に期待がかかります。

レース後、「予選が一番緊張するので、このドキドキ感はなかなか克服しづらいものですけれど、会場に入って、自分の予想をはるかに超えた歓声というか、見てくださる方の声が届いて、すごくいい意味で会場にのまれて、楽しく走ることができました」と振り返った三浦選手。決勝に向けては、「メダル争いに食らいついていきたい」と力を込めました。