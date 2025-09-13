21ºÐGKÄ¹ÅÄßº¡¢U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò´î¤Ö ¡ÖU-15ÂåÉ½¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢U-21ÂåÉ½¤âÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×
Ä¹ÅÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä21ºÐ¤ÎGK¡£U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¤âÂÐÌÌºÑ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ø¥ó¥°¥é¡¼¥É¥Ð¥Ã¥ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Î¶¿¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÅö½é¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬¡Ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤òÀµ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿»þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤Ç¼«Ê¬¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ë»î¹çÁ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë´üÂÔ¤Ç¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡Ê²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡Ë7¡Á8Ç¯¤«¤±¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊU-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë
U-15¤«¤éÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£U-21ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡©¡Ë
ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¡Ë¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±£¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤è¡×
Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-21²¤½£Áª¼ê¸¢Í½Áª¥é¥È¥Ó¥¢Àï¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤âÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¸å¡¢ÆüÆÈ¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥ëÂåÉ½¤òÁª¤Ö¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£