プロ野球のファームは13日、ウエスタン・リーグの中日―阪神戦（ナゴヤ）が初回裏終了時に降雨ノーゲーム。イースタン・リーグと合わせてナイターを含めて計6試合が行われた。

ヤクルトは西武戦（戸田）に2―0で完封勝利。先発・石川が5回1安打5奪三振無失点の好投で4勝目（3敗）を挙げた。並木、赤羽、増田が2安打をマーク。西武先発の育成選手・佐藤爽は5回5安打2失点。打線は2安打に終わった。

DeNAは巨人戦（ジャイアンツタウン）に3―2で逆転勝ち。先発・森唯は6回8安打2失点で、3番手・中川が1回無安打2奪三振無失点で1勝目。4番手・マルセリーノが1回無安打2奪三振無失点で12セーブ目（5勝2敗）を挙げた。九鬼、伊藤が2安打。巨人先発の育成選手・園田は5回7安打2失点。育成選手のティマが3安打1打点をマークした。

日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に7―4。先発・バーヘイゲンが5回7安打6奪三振2失点で7勝目（2敗）を挙げた。浅間が2安打1打点、育成選手の藤田大、清水優、上川畑が2安打。楽天先発・坂井は2回2/3を5安打3奪三振4失点で5敗目（1勝）。育成選手の平良が3安打1打点、ゴンザレスが2安打を放った。

オイシックスはロッテ戦（浦安）に2―1。先発・笠原が7回5安打無失点で4勝目（6敗）、3番手・上村が1回無安打1奪三振無失点で28セーブ目（2勝5敗）。園部が2安打1打点、高山が2安打。ロッテ先発・二木は6回5安打1失点で3敗目を喫した。石垣が2安打。

オリックスは広島戦（富田林バファローズスタジアム）に4―0。先発・佐藤が6回4安打6奪三振無失点でリーグ単独トップの10勝目（3敗）を挙げた。広島先発の育成選手・杉田は6回4安打3失点（自責0）で6敗目（1勝）。