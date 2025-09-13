ONE N’ONLY・高尾颯斗＆BUDDiiS・高尾楓弥「“高尾兄弟”として初めてのお仕事」 新アトラクション「青空ペダル」を体験
ONE N’ONLY・高尾颯斗とBUDDiiS・高尾楓弥の“高尾兄弟”が13日、神奈川・さがみ湖MORI MORIで行われた新アトラクション「青空ペダル」のオープニングイベントに出席した。
【写真】高さにドキドキ！青空ペダルを体験した高尾楓弥＆高尾颯斗
霧雨の中、2人は「2人とも雨男。今回“高尾兄弟”として初めてのお仕事。きょうの天気は、僕ららしいけれど、みなさまにとっては、たまったもんじゃないですよね」と笑いを誘った。さらに、観客が見守る中「青空ペダル」を体験し「意外と怖いかも!!すごく遠くまで見える！」と実況。ホーム到着後に感想を聞かれると「標高370メートルということもあって高い。奥まで漕ぎ進むとすごく景色がきれいで、まるで雲の上を歩いているようでした」（颯斗）、「みなさん空でペダルを漕いだことがありますか!?」（楓弥）と、楽しそうに語った。
その後、2人は「さがみ湖MORI MORIクイズ」に挑戦。「さがみ湖MORI MORIの最寄駅・相模湖駅の隣の駅は？」というクイズに悩む2人に、指をさして何かを伝える観客も。「どういうこと!?ぜんぜんわからない！」という2人だったが、正解は「高尾駅」。「そうなんですね！ありがとうございます、さがみ湖MORI MORIに、ぐっと親近感が湧きました！」と笑いを誘った。
「青空ペダル」は、ペダルを漕ぎながらレールを進む2人乗りの自転車型アトラクション。さがみ湖MORI MORIの地形を最大限に生かし、標高370メートルの高所に設置されていることが最大の特徴となる。石老山をはじめとする山々や雄大な相模湖の森など、360度の絶景パノラマを見ながら「天空サイクル」を体験することができる。まるで空を飛んでいるかのような浮遊感を感じられるとともに、広大な遊園地エリアが一望でき、高所ならではのスリルも味わえる。
冬季限定の関東最大級のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」期間中は、光の上を巡る、幻想的なナイトアトラクションとしても楽しめる。
また、TOKYO MXで高尾兄弟が出演する特別番組『颯斗＆楓弥 in さがみ湖MORI MORI〜高尾兄弟が全力レポートSP』が、30日午後9時から放送されることも決定。TVer、さがみ湖MORI MORI公式YouTubeにて無料見逃し配信される。
