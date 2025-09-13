◇プロ野球セ・リーグ 巨人11×-10阪神（13日、東京ドーム）

阪神は5回に一挙7得点で逆転に成功するものの、投手陣が終盤に巨人の猛攻を受け4点のリードを守り切れず、サヨナラ負けを喫しました。

打線は初回から3点を先制するものの、その裏の守備で、先発の郄橋遥人投手が巨人打線に捕まります。2アウト満塁から中山礼都選手に7号満塁ホームランを浴び3-4と逆転されると、3回にも岸田行倫選手に8号2ランを浴び、6失点で降板となります。

それでも打線は3点を追う5回に反撃。1アウトからケラー投手が3者連続四球で満塁のチャンスを得ると、7番・坂本誠志郎選手のタイムリー、8番・熊谷敬宥選手が押し出し四球、さらに原口文仁選手の内野安打で同点に。その後も打線は止まらず、巨人の外野陣が前進守備を敷くなか、2番・中野拓夢選手がセンターオーバー、走者一掃のタイムリー3塁打で3点追加。そして打者一巡し、森下選手もタイムリーで続き、この回一挙7得点で巨人を突き放しました。

一方、投手陣は4回から6人の継投。7回には4番手・桐敷拓馬投手がピンチを招き、その後を任された5番手・湯浅京己投手が打たれ3失点します。4点あったリードは一気に1点差となり、逃げ切りたい阪神が9回のマウンドを託したのは7番手のドリス投手。しかし四球とヒットなどで1アウト２、３塁のピンチを背負うと、最後は代打・坂本勇人選手にヒットを浴びてランナー2人の生還を許し、サヨナラ負けとなりました。