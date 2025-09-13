¾´ýÆüËÜ¥·¥êー¥º¡¡JT¥×¥í¸ø¼°Àï¡¡º´Æ£¶åÃÊ¤¬°ËÆ£±Ã²¦ÇË¤ë¡¡¤³¤É¤âÂç²ñ¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤¬¿¿·õ¾¡Éé
¾´ýÆüËÜ¥·¥êー¥º¡ÖJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡×¤È ¤³¤É¤âÂç²ñ¤¬13Æü¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Æー¥Ö¥ë¥Þー¥¯¤³¤É¤âÂç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¶å½£³Æ¸©¤Ê¤É¤«¤é¾®³ØÀ¸230¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢°ì¼ê°ì¼ê¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å¤«¤é¤Ï¡¢JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Î2²óÀï¡¢°ËÆ£¾¢¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë±Ã²¦¤Èº´Æ£Å·É§¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤Þ¤Ò¤³¡Ë¶åÃÊ¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Á»þ´Ö10Ê¬¤Î¡ÖÄ¶Áá»Ø¤·¥ëー¥ë¡×¤Ç ¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤¬¾¡Íø¤· 11·î¤ËÂçºå¤Ç³«¤«¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
