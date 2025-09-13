イリーナ・ザルツカさん（２３）。今年８月、ノースカロライナ州シャーロットのライトレール列車に乗っていた際に刺されて死亡した/Iryna Zarutska/Instagram

（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州シャーロット中心部から数キロ離れたスケイリーバーク駅。駅に到着した深夜の列車に乗り込んだとき、イリーナ・ザルツカさん（２３）はごく普通の乗客の一人に過ぎなかった。カーキ色のズボンに黒のＴシャツという格好で、長い金髪は勤務先のピザ店の帽子の下にしまわれていた。

列車が走り続ける中、ザルツカさんは付近の乗客と同じようにうつむき、手にした携帯電話に夢中になった。ウクライナ難民のザルツカさんは空いている座席の列を選び、赤いパーカーを着た男の前に座っていた。２人の運命がもうすぐ交錯するとは思いもよらずに。

わずか４分後、後ろに座るデカルロス・ブラウン容疑者はポケットに手を入れ、ナイフとみられる物を取り出した。一瞬、ブラウン容疑者は窓の外に目をやった。それ以外に何もやることがないかのようだったが、素早い動きで立ち上がると、座席越しに腕を振り下ろし、ザルツカさんを刺殺。ザルツカさんは顔と喉（のど）を押さえ、その場に崩れ落ちた。

乗客らが膝（ひざ）をついて救命を試みたものの、ザルツカさんは刺し傷が原因で列車内で死亡した。ブラウン容疑者は第１級殺人の罪に問われている。

襲撃の様子を捉えた映像の公開を受け、トランプ政権や保守派政治家からは、今回の刺殺やブラウン容疑者の前科の数々（その中には強盗や窃盗、不法侵入での有罪判決も含まれていた）を巡り、全米各地の民主党主導都市にはびこる凶悪犯罪の一例だと非難する声が上がっている。

今回の事件は政権がロサンゼルスや首都ワシントンへの連邦軍派遣の正当化を試みる中で発生しており、政治的な争点となりつつある。トランプ大統領はシカゴへの州兵派遣もほのめかしている。

トランプ氏はＳＮＳトゥルース・ソーシャルで「ノースカロライナ州をはじめ、あらゆる州が法と秩序を必要としている。それを実現できるのは共和党しかない」とコメント。ブラウン容疑者を「職業的な犯罪者」と形容した。

一方、シャーロットのライルズ市長と容疑者の家族はいずれも、精神疾患の記録や強盗、窃盗及び不法侵入での前科があるにもかかわらず、ブラウン容疑者の地域社会復帰を許した司法制度の欠陥こそが事件の一因だと指摘している。

暴力から逃れてきた米国で再び暴力に直面した女性と、刑事司法制度からも医療制度からも見放されたと家族に思われている男。最終的に、２人が歩んだ道は死という形で交差した。

米国での生活を受け入れたザルツカさん

ザルツカさんには、母親が「芸術家の才能」の呼ぶ天性の能力があった。それは彫刻や服のデザインの能力のことではなかったが、ザルツカさんはアートも大好きだった。ウクライナ首都キーウの大学で美術と修復を学んだザルツカさんは、家族や友人に自分の作品を贈ることも多かった。

ザルツカさんの持つ「芸術家の才能」とは、母親が愛情を込めて言う「素晴らしく長時間」睡眠できる能力のことだった。

ザルツカさんは家にいるのが好きで、「家族や愛する人に囲まれている時が一番幸せだった」。遺族はザルツカさんの死亡を伝える記事でそう語っている。

ザルツカさんはロシアの侵攻から半年後の２０２２年８月、戦禍を逃れるためウクライナを離れた。

家族の友人ロニーさんがＣＮＮ提携局ＷＣＮＣに語ったところによると、ザルツカさんはウクライナで連日の爆撃に耐え、「あと１日生きて息をできるか」も分からないという苦しみを味わっていたという。

母親や兄弟姉妹とともに避難したザルツカさんは、ノースカロライナ州に家を見つけ、シャーロットでの生活を受け入れた。地元のコミュニティー・カレッジに通い、動物診療助手になることを夢見ていた。

「彼女はよく近所のペットの世話をしていた。ペットを連れて、いつも明るい笑顔で近所を散歩していた姿が懐かしいという人が大勢いる」と遺族は語る。

ザルツカさんは醸造所やアパート、コーヒー店が立ち並ぶロウアー・サウスエンドで働いていた。事件の夜に乗っていたライトレールは２００７年に開通したもので、この地域の発展を後押しした。

家族によると、ザルツカさんは自立に向け少しずつ歩んでいたところで、運転も習得中だったが、当面の間、ライトレールを利用していた。

「彼が苦しんでいることは知っていた」

ブラウン容疑者は事件の数日前、母親の家を訪れた。母親によると、ホームレスになり地域のシェルターに住んでいた息子が、一晩泊めてほしいと頼んできたという。

その日の午前中、母親はブラウン容疑者をスケイリーバーク駅から数キロ離れたシェルターまで送り、車から降ろした。息子を抱きしめ、愛していると伝えると、教会へ向かった。

刺殺事件と逮捕について知った時は、自分の息子だとは信じられなかった。母親はＣＮＮ提携局ＷＳＯＣに対し、手がつけられなくなる前に暴れる息子を追い出した経験もあると語った。それでも、息子が容疑者として特定されたのは何かの間違いに違いない、という思いだった。

ただ、ブラウン容疑者には心の問題を抱えていた過去があり、近年はもがく日々が続いていたと、母親は振り返る。

姉妹のトレーシー・ブラウンさんによると、ブラウン容疑者は統合失調症と診断され、幻覚や妄想に苦しんでいた。

ブラウン容疑者は凶器を用いた強盗で５年あまり服役した。２０２０年に出所した際は、まるで別人と接しているようだったとトレーシーさんは振り返る。

「人が違ったようだった」とトレーシーさん。ブラウン容疑者は簡単な会話もままならず、仕事も長続きしなかった。時には攻撃的になることもあった。

母親はブラウン容疑者を長期施設に入所させようと試みたものの、自身が後見人ではないことから無理だったと、トレーシーさんはＣＮＮに語った。

ブラウン容疑者はトレーシーさんに対して何度も、政府からチップを埋め込まれたと語っていたという。

法廷文書によると、ブラウン容疑者は今年、自身の食事や歩行、会話のタイミングを制御する「人工物」を調査するよう警官らに依頼。警官らは「医学的な問題だ」と伝え、これ以上自分たちにできることはないと説明した。腹を立てたブラウン容疑者は緊急通報し、不正な９１１通報の軽罪で訴追された。

裁判所の記録によると、ブラウン容疑者は次回の審問に出席するという書面の約束を条件に釈放された。ホワイトハウスは、釈放によってブラウン容疑者は「罪のない女性を自由に虐殺できる」ようになったと指摘する。

トレーシーさんの見方では、ブラウン容疑者はその夜、精神的に壊れた。

襲撃の様子を捉えた動画には、そわそわして落ち着きのないブラウン容疑者が映っている。ブラウン容疑者はうなずく素振りを見せてから、首を振った。長髪の上にフードをかぶったまま着席したかと思うと、急に背筋を伸ばし、前かがみになって目の前の席に頭を載せている様子も見える。時折、体を前後に揺らしている。

そしてついに、ブラウン容疑者は数分前に列車に乗ったばかりのザルツカさんを襲撃した。シャーロットは戦禍から避難した先だったが、ザルツカさんはこの土地で命を落とした。