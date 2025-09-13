「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

阪神が逆転サヨナラ負け。巨人との今季カード最終戦で乱打戦に屈した。シーズンの対戦成績は１７勝８敗で終えた。

今季、伝統の一戦の最終戦は序盤から激しく動いた。初回、阪神が近本の左前打から、佐藤輝、大山の連打で３点を先制した。だが、直後に先発・高橋が２死から満塁のピンチを招くと、中山に痛恨の満塁本塁打を浴びた。三回にも岸田に２ランを浴び５安打６失点でＫＯ。試合は一方的な展開になった。

それでも３点を追う五回だ。巨人の２番手・ケラーが乱調。１死から３連続四球で満塁を作ると、坂本の左前打でまずは１点を返す。さらに熊谷が押し出し死球を選ぶと、１点差で藤川監督は代打・楠本をコール。ここで巨人ベンチが左の高梨に代えると、代打の代打で原口を起用した。

藤川監督の執念采配に、原口は投手強襲安打。一塁に頭から飛び込む気迫を見せ、適時内野安打で同点に追いついた。さらに２死後、中野が右中間を破る適時二塁打。走者一掃でこの回、今季の１イニング最多となる７得点で逆転に成功した。

七回に３点を失い、１点差まで迫られると、九回に登板したドリスが逆転打を打たれた。