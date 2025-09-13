¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õµ¡¤¬´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¦¤±¡Ä¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº´±ÇÉ¸¯¤·¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë
12ÆüÌë¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õµ¡¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ´ºº´±¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
12Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢À®ÅÄÈ¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¹Ô¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤¬Èô¹ÔÃæ¡¢²ßÊª¼¼¤Î½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·ÙÊó¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷142¿Í¤¬¶ÛµÞÃ¦½ÐÍÑ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ÇÈòÆñ¤·¡¢¾èµÒ5¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯À¸¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢µ¡Æâ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ¤¬Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¦½Ð¤·¤¿¾èµÒ¡§
CA¤µ¤ó¤¬¡ÖGo straight¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤½¤ÎÊÕ¤Ç¤°¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£